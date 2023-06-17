بعد العطل الفنى.. موقع فيسبوك يعود للعمل

جدة - نرمين السيد - عاد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، للعمل مرة أخرى بعد العطل الفنى الذى ضرب الموقع منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - عاد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، للعمل مرة أخرى بعد العطل الفنى الذى ضرب الموقع منذ قليل. يذكر أن موقع "فيسبوك"، تعرض لعطل فنى منذ أيام، وهو ما أدى إلى إرسال طلبات صداقة بشكل عشوائى، وأقرت شركة ميتا بالعطل، وأنها أصلحته.

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