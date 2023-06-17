رئيس تويتر يتوقع أول حالة لزرع رقائق إلكترونية فى دماغ بشرى العام الحالى

جدة - نرمين السيد - توقع رئيس شركة (تويتر) الأمريكية إيلون ماسك، اليوم الجمعة، أن تبدأ شركته "نيورالينك" الناشئة المتخصصة فى إنتاج الرقائق الإلكترونية التى يمكن زرعها فى الدماغ أول تجربة بشرية العام الحالى.





وقال ماسك، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية: إن شركة "نيورالينك"، "ستزرع الرقائق الإلكترونية لأول حالة فى وقت لاحق من هذا العام"، ولم يحدد ماسك عدد المرضى الذين سيتم زراعة الرقائق لهم أو المدة المحددة لذلك. يشار إلى أن شركة "نيورالينك" شارك ماسك فى تأسيسها وهى تعتزم زرع الرقاقة فى دماغ مريض مصاب بشلل نصفى أو مصاب بشلل كامل، ويشغل ماسك منصب الرئيس التنفيذى لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية ومنصة التواصل الاجتماعى تويتر وشركة سبيس إكس لصواريخ الفضاء.

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