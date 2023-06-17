الإفتاء: صكوك هدى التمتع هى توكيل من الحاج للجهات المعنية بالذبح

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء، إن صكوك هدى التمتع هى توكيل من الحاج للجهات المعنية بالذبح نيابة عنه فلا مانع شرعًا مِن تقدم التوكيل بالذبح على الإحرام بعمرة التمتع؛ فمن أراد شراءها قبل التحلل من العمرة فلا حرج عليه.





وأوضحت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، إن طواف الوداع هو آخر ما يفعله الحاجُّ قُبيل سفره من مكة بعد انتهاء المناسك، فهو بمنزلة توديع للبيت الحرام، فاجتهد فيه بالدعاء قدر استطاعتك، وما عليه الفتوى أنه سُنَّة، فإذا أراد الحاج السفر بعده فورًا سافر ولا حرج عليه. وأكدت أنه لا ينبغى للحاج أن ينشغِل فى الطواف بغير ذِكر الله والاستغفار والدعاء وقراءة ما يحفظ من القرآن مع الخضوع والتذلُّل لله، ومن أفضل الدعاء ما جاء فى القرآن الكريم، ولا يرفع صوته، ولا يؤذى غيره؛ فالله تعالى يقول: {ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعًا وَخُفۡيَةًۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ} [الأعراف: 55].

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