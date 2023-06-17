تطوير بيت الأمصيلى.. متنفس للأهالى ومقصد للسياحة

جدة - نرمين السيد - ويعد منزل الأمصيلى أحد أهم منازل مدينة رشيد الأثرية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق بما يتميز به من طراز معمارى فريد وزخارف تحمل طابعا خاصا ومميزا للحقبة التاريخية التى بنى بها.

وذكر التقرير، أن هذا المنزل نموذج من 22 منزلا أثريا فى رشيد، يمثلون العمارة المدنية بها، حيث تزدهر رشيد بعماراتها وتراثها المعمارى الذى يتنوع ما بين تراث أثرى دينى ومدنى.

ووفقا لهذا التقرير، فإن هذا المنزل يتكون من 3 طوابق، الأرضى وله أكثر من وظيفة مثل استقبلا الضيوف ومخزن لتخزين الغلال، وهو يتماشى مع وظيفة البيت، أما الدور الثانى فقد كان اسمه السلاملك وكان مخصصا لإقامة الرجال، والدور الثالث كان اسمها الحرملك وكان مخصصا لإقامة الحريم.

وقامت بعثة إيطالية بعمل ترميم وصيانة لمنزل الأمصيلى وشمل ترميم الأدوار الثلاثة للمنزل، وعملت البعثة فتارين ووضعت فيها تحفا تراثى ومشغولات يدوية لفنانى مدينة رشيد تناولوا فيها التراث والحرف التراثية بالمدينة.