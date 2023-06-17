فى اللحظة الأخيرة.. شركة إسبانية تلغى إطلاق صاروخ إلى الفضاء

الصور أظهرت إلغاء عملية الإطلاق فى هيوليفا بجنوب غرب إسبانيا، بعد أن وصل العد التنازلى إلى الصفر، إذ اندلع اللهب والدخان لفترة وجيزة من منصة الإطلاق، ولم يرد أى تفسير بعد عن سبب الإلغاء.
وكانت الشركة الإسبانية تحاول القيام بالخطوة الأولى فى سباق لوضع أقمار صناعية صغيرة فى الفضاء، فى مهمة كانت ستصبح الأولى من نوعها فى أوروبا الغربية من قبل شركة خاصة.
وأصبحت جهود أوروبا لتطوير قدرات لإرسال أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء محور اهتمام كبير، بعد إخفاق شركة فيرجن أوروبت فى إطلاق صاروخ مدارى من الأراضى البريطانية فى يناير.
والصاروخ "ميورا-1" الذى أنتجته شركة "بى.إل.دى سبيس" جرت تسميته على اسم سلالة من الثيران المقاتلة، ويبلغ ارتفاعه مثل مبنى من ثلاثة طوابق ولديه سعة شحن 100 كيلوجرام، ويُمكن استخدامه أيضًا لإجراء تجارب انعدام الجاذبية، وجرى تأجيل محاولة سابقة للقيام بتجربة شبه مدارية فى أواخر مايو، بسبب الرياح القوية على ارتفاعات عالية.
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