جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن "إلسبيرج الذى ساهم فى تغيير نظرة الرأى العام الأمريكى حيال النزاع فى فيتنام توفى جراء سرطان البنكرياس الذى شخصت إصابته به فى فبراير الماضى".
وكان إلسبيرج قد أعلن فى مارس الماضى إنه مصاب بسرطان عضال وإنه لم يتبق له سوى "ثلاثة إلى ستة أشهر".
واشتهر إلسبيرج فى أوائل سبعينيات القرن المنصرم بعد تسريب 7000 وثيقة سرية عرفت باسم "أوراق البنتاجون" التى كشفت أن حكومات أمريكية عدة كذبت على الأمريكيين بشأن حرب فيتنام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة مسرب وثائق «أوراق البنتاجون» عن عمر يناهز 92 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.