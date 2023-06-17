وفاة مسرب وثائق «أوراق البنتاجون» عن عمر يناهز 92 عاما

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن "إلسبيرج الذى ساهم فى تغيير نظرة الرأى العام الأمريكى حيال النزاع فى فيتنام توفى جراء سرطان البنكرياس الذى شخصت إصابته به فى فبراير الماضى".

وكان إلسبيرج قد أعلن فى مارس الماضى إنه مصاب بسرطان عضال وإنه لم يتبق له سوى "ثلاثة إلى ستة أشهر".

واشتهر إلسبيرج فى أوائل سبعينيات القرن المنصرم بعد تسريب 7000 وثيقة سرية عرفت باسم "أوراق البنتاجون" التى كشفت أن حكومات أمريكية عدة كذبت على الأمريكيين بشأن حرب فيتنام.