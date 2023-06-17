«إكسترا نيوز» تستعرض أهم المعلومات حول اليوم العالمى لمكافحة التصحر

جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم سنويًا باليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف، وهو أحد أيام الأمم المتحدة الذى يهدف لتعزيز الوعى بالتصحر والجفاف، كونهما من أكبر التحديات البيئية، ويُحتفل بهذا اليوم فى 17 يونيو من كل عام.





ويركز اليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف لعام 2023، على حقوق المرأة فى ملكية الأرض، فيما استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أبرز المعلومات عن اليوم العالمى لمكافحة التصحر. وبينت أن الأمم المتحدة حددته فى 17 يونيو من كل عام، و يهدف لحماية الأراضى الزراعية حول العالم من التصحر والجفاف. وذكرت أن الهدف منه التقليل من أثر عمليات تجريف الأرض والتغيرات المناخية، ويهدف لتنشيط عمليات التنمية المستدامة والقضاء على التصحر، و يسعى لرعاية الحيوانات والحفاظ على البيئة الزراعية.

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