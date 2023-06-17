جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن الأُضْحِيَّة سُنَّة فى حقِّ المستطيع فقط، ولكن مَن اشترى أضحيته بالتقسيط أو الثمن المؤجَّل لأجل معلوم وضحَّى بها، أجزأه ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟.. دار الإفتاء توضح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.