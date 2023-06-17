الوثائقية تعرض فيلم «10 ريختر» ..وترصد لحظات الرعب جراء الزلازل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويتحدث "10 ريختر" عن الزلازل التى حدثت فى عدة مناطق بالعالم، ولحظات الرعب التى عاشها سكان تلك المناطق. ونشرت الوثائقية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" برومو الفيلم الوثائقى.

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