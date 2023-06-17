قناة الناس.. الدكتور عصام الروبى: الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عصام الروبى، العالم الأزهرى، فى برنامج "آيات بينات" على قناة الناس، إن الله سبحانه وتعالى بيّن فى الآية الكريمة (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر، مضيفًا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (الحج عرفة).





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