«الاسكيت».. الرياضة المفضلة للصغار والكبار فى بورسعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - انتشرت رياضة الاسكيت فى محافظة بورسعيد بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، فعندما تتجول فى أحد شوارع المدينة تجد الشباب والفتيات يتجولون بالاسكيت، وأصبحت رياضة مفضلة للصغار والكبار فهى متعة بالنسبة لهم، ويتم استخدامها أيضًا كوسيلة للتنقل بين الأحياء.





ورصدت كاميرا موقع "دوت الخليج" لقطات لمحبى رياضة الاسكيت فى أحد أشهر ميادين بورسعيد "ساحة مصر" أمام ميناء بورسعيد السياحى، أكثر الأماكن تجمع لمحبى رياضة الاسكيت، حيث تجد الأطفال والشباب والفتيات وهم يمارسون هوايتهم المفضلة هناك ويتجولون ليلًا ونهارًا فى منظر ممتع .

وقالت إحدى الفتيات إنها تأتى مع شقيقتها إلى الساحة، لتتعلم رياضة الاسكيت، حيث يتواجد هناك بعض الفتيات المتمرسات فى الرياضة لتعليم من يرغب، مضيفة أنها تحب هذه الرياضة وتريد أن تتقنها فهى ممتعة وتعطى إحساسًا بالانطلاق والحرية.

وأضاف أنه يأتى إلى ساحة مصر يوميًا مع حفيدتة التى تبلغ من العمر 4 سنوات، فهى مغرمة بالاسكيت، وأنه يفضل الساحة لأنها مكان مفتوح وآمن وبعيدًا عن الزحام والسيارات، ويتواجد به كل محبى التزحلق.

وأشار مجموعة من الشباب، إلى أنهم احترفوا رياضة الاسكيت من خلال التعلم بأحد الأندية، ويأتون بشكل يومى إلى الساحة فهى مكانهم المفضل لممارسة رياضتهم المحببة وأنهم يقومون بمساعدة وتعليم من يريد وقال أحدهم إن ساحة مصر تحولت إلى ساحة الاسكيت فى بورسعيد المكان واسع وكبير، ونقدر نمارس هوايتنا دون قيود وفى أمان تام وتشعر بالانطلاق والحرية.

يذكر أن محافظة بورسعيد بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ومديرية الشباب والرياضة أعلنت عن إقامة أكبر ماراثون فى مصر والشرق الأوسط لرياضة الاسكيت، وذلك بمشاركة أكثر من 5 آلاف متسابق وأطلقت دعوة مجانية لكل محبى الاسكيت من جميع محافظات الجمهورية للمشاركة فى أكبر مضمار مفتوح بشارع طرح البحر بطول 4 كيلو متر والمقرر إقامتة يوم الجمعة القادمة، ويأتى الحدث بهدف الترويج لصيف 2023 لتنشيط السياحة ببورسعيد.