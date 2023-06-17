قناة الناس.. أهمية الذهاب إلى المزدلفة كأحد واجبات الحج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف: "الذين لم يذهبوا إلى المزدلفة يلزمهم دم لأنهم خالفوا واجبًا من واجبات الحج، ولعلنا رأينا النبى صلى الله عليه وسلم حينما حج فى العام العاشر من الهجرة عندما انصرف من عرفات بعد مغيب الشمس ركب ناقته القصواء وذهب إلى المزدلفة، فصلى هناك صلاتى المغرب والعشاء ثم نام حتى طلوع الفجر، فصلى بالناس صلاة الفجر، ثم توجه ناحية المشعر الحرام".

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