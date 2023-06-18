دار الإفتاء ترد على شبهة عدم مساواة المرأة بالرجل

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية، وما يبدو فى الظاهر من عدم وجود تساوٍ بين المرأة والرجل فى بعض الأمور لا يرجع إلى وجود تفضيل بينهما على أساس الجنس، وإنما هى أسباب وأسس موضوعية من أهمها تباينهما فى الوظائف والخصائص، مما يجعل العدل لا يتحقَّق عند المساواة بينهما.





وأوضحت، أن الشريعة الإسلامية حين تمنح الرجل شيئًا لا تمنحه للمرأة، فإن ذلك لا يكون على أساس من التفضيل الجنسي، وإنما لكونه واجبًا يقع على عاتقه تكلفه به. وأشارت إلى أن هذا لا يعنى تفضيل الرجل على المرأة، كما لا يعنى أى انتقاص من حقوق المرأة.

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