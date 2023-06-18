هجرة الحيتان الصائبة واستمتاع السياح

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أنه خلال كل عام تهاجر الحيتان من المناطق الجليدية بالقارة القطبية الجنوبية إلى المناخات الأكثر دفئا.

وتتيح هجرة الحيتان الفرصة للسياح لمشاهدتها من الشاطئ وعلى متن القوارب الصغيرة.

ولفت السياح إلى حرصهم على لقاء تلك الحيوانات البحرية، وقالوا: "إن رؤية دخولها إلى موطنها ورؤيتها دون إزعاجها شىء رائع.. وتجربة رائعة للغاية"، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار" البريطانية.

ووفقا للصحيفة، يحرص الأفراد على مشاهدة سلوك الحيتان فى بيئتها ومعرفة كيف تنمو كل عام.

وتأتى معظم الحيتان باللون الأسود وذات قشور بيضاء مميزة على رؤوسها، وتبلغ طولها حوالى 18 مترا ووزنها يصل إلى 100 طن.

وتم تسمية تلك الحيتان بـ "الصائبة" لكونها بطيئة وسهلة الصيد، ولكنها محمية فى مياه جميع البلدان.