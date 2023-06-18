مايكروسوفت: هجمات إلكترونية وراء انقطاعات بعض الخدمات هذا الشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الأحد، أن الانقطاعات التى أثرت على خدمات بعينها للشركة خلال الأيام الماضية كانت نتيجة هجمات إلكترونية، موضحة أنه لا يوجد ما يدل على اختراق بيانات العملاء أو الوصول إليها.





وأضافت شركة مايكروسوفت أنها رصدت أوائل يونيو الجارى زيادة فى نسبة استخدام الشبكة ضد بعض الخدمات وهو ما أثر بصفة مؤقتة على توافر البيانات. وأشارت مايكروسوفت إلى أنها فتحت تحقيقا وبدأت فى تتبع الهجمات التى تسببت فى حجب الخدمة من قبل جهة التهديد، التى تشير إليها باسم "ستورم-1359" بعد أن حددت موضع التهديد ولكنها لم تشر إلى الطرف المسؤول عن الهجوم.

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