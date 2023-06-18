«الأساليب الحديثة لعرض المحتوى الإخبارى».. رسالة ماجستير بجامعة المنوفية

جدة - نرمين السيد - شارك فى لجنة المناقشة والحكم الدكتور شريف درويش اللبان، أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة المنوفية "مناقشا ورئيسا"، والدكتور عبد الهادى النجار، أستاذ الصحافة كلية الآداب جامعة المنصورة "عضوا ومناقشا"، والدكتورة ندية القاضى عميد كلية الإعلام جامعة المنوفية "مشرفا ومناقشا".

وسعت الدراسة إلى رصد الأساليب الحديثة لعرض المحتوى الإخبارى فى المواقع الإلكترونية المصرية فى 4 مواقع إخبارية.

كما شملت الدراسة إجراء مقابلات ميدانية متعمقة مع 35 من القائمين بالاتصال من صحفيين ومديرى تحرير ومصممين وسائط متعددة فى عدد من المواقع.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج العامة منها تنوع أشكال الأساليب الحديثة لعرض المحتوى الإخبارى فى مواقع عينة الدراسة ما بين: صور وفيديو ورسوم وفيديوجراف وإنفوجراف وكروس ميديا والنشرة الإخبارية وصحافة البث المباشر "اللايف" واستخدام الذكاء الاصطناعى فى أول نشرة إخبارية، جمعت المواقع بين التحرير الصحفى والإذاعة التليفزيونية من خلال ما يسمى بالنشرات الإخبارية، والتى تتم الاستعانة فيها بصحفيين من المواقع، لهم موهبة التقديم الإذاعى وعمل استديوهات صغيرة داخل الموقع لإنتاج النشرات الإخبارية.

كما أكدت النتائج تطور الوسائل الحديثة بشكل سريع حيث ظهر مقاطع الريلز "الفيديوهات القصيرة" فى عرض المحتوى الإخبارى على صفحات المواقع الإخبارية على موقع السوشيال ميديا "الفيس بوك"، انضم البودكاست إلى الأساليب الحديثة لعرض المحتوى الإخبارى، والذى تم تعريفه بأنه تدوين صوتى لبعض الموضوعات ونشرها سواء على المواقع الإخبارية ضمن تقارير معينة أوعلى صفحات السوشيال ميديا ، وكذلك ظهورالصحفيين أصحاب المهام المتعددة"one man crew”.

كما أكدت النتائج ظهور ما يسمى بصحافة التريند، وهى التى تعتمد على ما يحدث على منصات السوشيال ميديا من أحداث وتغطيتها لحصد أكبر عدد من المتابعين والقراء واتجهت بعض المواقع إلى ما يسمى بالألعاب التفاعلية لمشاركة الجمهور فى المحتوى، وذلك من خلال عرض الألعاب التفاعلية لإعطاء مزيد من المعلومات.

وجاءت النتائج، اعتبار بعض الصحفيين، أن اليوتيوب "youtube" وسيلة مكلفة فى تعلم الأساليب الحديثة بينما هناك منصات أقل تكلفة كمنصة "tik tok" للتعلم والاطلاع على المحتوى التعليمى.

وكذلك google scholar الباحث العلمى من Google، وأصبح الاهتمام داخل مواقع محل الدراسة بمنصات السوشيال ميديا، حيث تم إنشاء أقسام خاصة بالسوشيال ميديا تقوم برصد التريند والأخبار الشهيرة، ويتم توظيف الإنفوجراف والفيديوجراف فى الأخبار التريند من أجل حصد مزيد من المشاهدات.

كما أوضحت الدراسة أن مصممى الإنفوجراف والفيديوجراف فى المواقع الإلكترونية الحكومية لم يتلقوا دورات تدريبية فى مجال التصميم وإنما كان الاعتماد على الاطلاع عبر مواقع الإنترنت الخاصة بالتصميم وكذلك اليوتيوب.

وتوصلت الدراسة إلى وجود بعض المعوقات التى تواجه الصحفيين فى بعض المواقع الإخبارية منها عدم الاعتماد على أجهزة حديثة ونقص الدورات التدريبية وقلة العاملين فى أقسام الوسائط المتعددة.