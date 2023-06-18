للتحدث مع روبوت الدردشة.. تحديث جديد لتطبيق «بينج شات»

جدة - نرمين السيد - وأشارت شركة مايكروسوفت أن التحديث الجديد لتطبيق "بينج شات" لدى هواتف أبل وأجهزة آيباد يجعلهم يستمتعون بالمزايا الجديدة.
ومن أهم المزايا هو تقديم تطبيق مصغر "ويدجت" الذى يمكن إضافته للشاشة الرئيسية، حتى تسمح للمستخدمين ببدء جلسة مع روبوت الدردشة "بينج" بمجرد ضغطة زر.
وتمكنت الشركة من إضافة دعم المزيد من اللغات لتحويل الكلام إلى نص منها لعربية، والألمانية، والإسبانية، والإيطالية، والهندية، وغيرها.
وحرصت الشركة على تحسين وظيفة الإدخال الصوتى للمستخدم وعند الضغط على الزر المخصص، سوف يوضح أنه يستمع إلى المستخدم حتى تصبح المحادثة أكثر واقعية، حيث يسمح للفرد بطرح الاسئلة الصوتية واستقبال الإجابات.
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