الأمير البريطانى وليام يسعى لإنهاء التشرد بالمملكة المتحدة

وفى مقابلة أجرتها معه الصحيفة، قال الأمير وليام، إن المؤسسة الملكية الخاصة به وبزوجته ستكون المنوطة بهذا المشروع، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".
ويحرص وليام (40 عامًا) منذ وقت طويل على دعم الجمعيات الخيرية التى تعمل على إنهاء أزمة التشرد، وهى قضية كانت قريبة من قلب والدته الأميرة الراحلة ديانا. وعندما كان وليام صبيًا صغيرًا، اصطحبته والدته لزيارة مأوى للمشردين، ويرعى حاليًا جمعيتين خيريتين تركزان على هذه القضية.
وقال للصحيفة إن المشروع سيوفر "ظروفًا معيشية لتحسين حياة الناس فى أنحاء البلاد"، وعبر الأمير وليام عن استعداده لبناء مساكن اجتماعية على أرضه كتجربة لمعرفة مدى نجاح المشروع قبل توسيع نطاقه.
ونقلت الصحيفة عنه قوله "الإسكان الاجتماعى سترون ذلك عندما يكون جاهزًا لست خبيرًا فى السياسات، لكنى أدفعها قدر المُستطاع".
وشارك وليام أمس السبت، فى عرض عسكرى تقليدى للاحتفال رسميًا بأول عيد ميلاد لوالده الملك تشارلز بعد توليه العرش، إذ امتطى ظهر أحد الخيول وتفقد الجنود بصحبة أفراد آخرين من العائلة المالكة.
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