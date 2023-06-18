بتصميم ومواصفات مميزة.. طرح سماعات الأذن الذكية FiiO FW3

جدة - نرمين السيد - طرحت شركة FiiO مؤخرًا اثنين من سماعات الأذن اللاسلكية بتصميم مثير للاهتمام إلى حد ما وشريحة DAC مستقلة تتيح لك تحويل إشارة الصوت الرقمية إلى إشارة تناظرية، وتتمتع سماعات الأذن أيضًا بتصنيف IPX4، وعمر بطارية يصل إلى 28 ساعة.





وتنطلق سماعات الأذن FiiO FW3 بتصميم بدون جذع وتتميز بمظهر مذهل مع حافظة صغيرة الحجم. وتأتى السماعة مزودة بشريحة AK4332 DAC، كما توفر سماعات الأذن قدرة فك تشفير عالية الأداء، بالإضافة إلى نسبة إلى ضوضاء SNR تصل إلى 106 ديسيبل، ومعدل تشويه منخفض يصل إلى 96 ديسيبل، ونطاق ديناميكى 102 ديسيبل. وتستخدم سماعات الأذن شريحة QCC5141 Bluetooth مع DSP ثنائى وبنية وحدة المعالجة المركزية ثنائية النواة، وهذا يضمن الاستقرار المزدوج لتشغيل صوت ونظام Bluetooth.

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