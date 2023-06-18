هل يجوز للمضحى أن يدفع ثمن الأضحية من مال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إنه لا يجوز ذلك، فالزكاة لها مصارفها المحددة، وتُعطى بنيَّة الزكاة، أما الأُضْحِيَّة فتُعطى بنية الأُضْحِيَّة، والأضحية يأكل منها الغنىُّ والفقير والمستحقُّ للزكاة وغيرُ المستحق لها، بخلاف الزكاة، فلا ينبغى دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها.

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