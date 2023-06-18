«اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان».. دعاء رؤية هلال شهر ذى الحجة

جدة - نرمين السيد - دعاء رؤية الهلال

"اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّى ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ"

وكانت دار الإفتاء قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنها استطلعَت هلالَ شهرِ ذى الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن عشر من شهر يونيو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وقالت دار الإفتاء إنه بناءً على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية رقم ( 170 / هـ ) فقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذى الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وأضافت الإفتاء أنه على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يونيو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذى الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وتقدمت دار الإفتاء بهذه المناسبة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتمنت له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

كما أعلنت دار الإفتاء أيضًا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن يوم الثلاثاء الموافق ٩ ذى الحجة ١٤٤٤ هجريًا، والموافق 27 يونيو 2023 ميلاديًا هو يوم عرفة، مضيفة أن يوم الأربعاء الموافق ١٠ ذى الحجة ١٤٤٤ هجريًا، والموافق 28 يونيو 2023 ميلاديًا هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.