إذاعة القرآن الكريم: أحيوا سنة التكبير مع بداية شهر ذى الحجة

جدة - نرمين السيد - وأكدت إذاعة القرآن الكريم على أهمية إحياء سنة التكبير.

وأضافت: "كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فإن الله عظيمّ يستحق الثناء (الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر..ولله الحمد).

وتابعت: "عسى أن يجعلنا ربنا من الفائزين الحامدين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ليوم الدين".

وكانت دار الإفتاء قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، دعاء رؤية هلال شهر ذى الحجة.

"اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّى ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ"

وكانت دار الإفتاء قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنها استطلعَت هلالَ شهرِ ذى الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن عشر من شهر يونيو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وقالت دار الإفتاء إنه بناءً على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية رقم ( 170 / هـ ) فقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذى الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وأضافت الإفتاء أنه على ذلك فأن يومَ الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يونيو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذى الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.