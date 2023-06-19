كوريا الشمالية: الإخفاق فى إطلاق قمر صناعى الشهر الماضى فشل ذريع

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس الأحد، أن كوريا الشمالية وصفت الإخفاق فى إطلاق قمر صناعى عسكرى الشهر الماضى "بالفشل الذريع"، وفقًا لما نقلته "رويترز".





ورد هذا التعليق فى سياق تقرير عن الاجتماع الثامن الموسع للجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم والذى يعقد لتحديد "الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد من أجل التعامل مع الوضع الدولى المتغير".

وقال التقرير إن أوامر صدرت للعاملين بتحليل ومعرفة الأسباب التى أدت إلى الإخفاق فى إطلاق القمر الصناعى والاستعداد لعملية إطلاق جديدة فى المستقبل القريب.

وأعلنت كوريا الشمالية، فى وقت سابق، "فشل" عملية إطلاق ما وصفته بـ "الصاروخ الفضائي" الذى كان يحمل قمرًا للاستطلاع العسكري، بحسب وسائل إعلام رسمية.

ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، فإن "وكالة تطوير الفضاء الحكومية أطلقت الصاروخ لكن العملية فشلت بسبب حدوث خطأ غير طبيعى فى المحرك خلال المرحلة الثانية من عملية الإطلاق".

وذكرت وكالة الأنباء أن المتحدث باسم وكالة تطوير الفضاء، قال إن عملية الإطلاق فشلت لأن النظام المشغل لمحرك الصاروخ كان "غير مستقر".