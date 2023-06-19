ورد هذا التعليق فى سياق تقرير عن الاجتماع الثامن الموسع للجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم والذى يعقد لتحديد "الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد من أجل التعامل مع الوضع الدولى المتغير".
وقال التقرير إن أوامر صدرت للعاملين بتحليل ومعرفة الأسباب التى أدت إلى الإخفاق فى إطلاق القمر الصناعى والاستعداد لعملية إطلاق جديدة فى المستقبل القريب.
وأعلنت كوريا الشمالية، فى وقت سابق، "فشل" عملية إطلاق ما وصفته بـ "الصاروخ الفضائي" الذى كان يحمل قمرًا للاستطلاع العسكري، بحسب وسائل إعلام رسمية.
ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، فإن "وكالة تطوير الفضاء الحكومية أطلقت الصاروخ لكن العملية فشلت بسبب حدوث خطأ غير طبيعى فى المحرك خلال المرحلة الثانية من عملية الإطلاق".
وذكرت وكالة الأنباء أن المتحدث باسم وكالة تطوير الفضاء، قال إن عملية الإطلاق فشلت لأن النظام المشغل لمحرك الصاروخ كان "غير مستقر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الشمالية: الإخفاق فى إطلاق قمر صناعى الشهر الماضى فشل ذريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.