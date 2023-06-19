فتاوى الحج.. ماذا تفعل المرأة إذا دخلت مكة محرِمة بالعمرة ثم فاجأها المحيض؟

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا دخلَتِ المرأة مكة مُحْرِمَةً بالعمرة فقط ثم فاجأها المحيض وخشيت امتداده وفواتَ وقت الإحرام بالحج -يوم الثامن من ذى الحجة- أحرمت بالحج وصارت قارِنةً، وعليها دمُ القِرَان.





وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يصح للمرأة أن تؤمَّ غيرها من النساء، وإذا أمَّتهن تقف فى وسطهن ولا تتقدم عليهن. وأشارت إلى أنه إذا أمَّت المرأةُ امرأةً واحدة قامت المرأةُ عن يمينها؛ كالمأموم مع الرجال.

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