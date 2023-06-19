لينوفو تطرح جهاز الحاسب المكتبى «ThinkStation PX» بهذا السعر

جدة - نرمين السيد - وطرحت لينوفو أحدث أجهزتها ThinkStation PX فى السوق الصينى بميزة دعم التكوين بكروت الشاشة RTX 6000، ويتوفر جهاز الحاسب المكتبى الجديد بعد مرور 3 أشهر على إطلاق أجهزة محطات العمل ThinkStation P5 وP7. وتأتى لينوفو بتصميم جهاز ThinkStation PX مستوحى من سيارات Aston Martin التى اشتهرت بالتصميم الرياضى عالى الأداء، كما أن النظام الهوائى مستوحى من السيارات، حيث يتميز ThinkStation PX بنظام شبكى 3D لسحب الهواء فى الجزء الأمامى، مع نظام تبريد ثلاثى القنوات لتدفق أعلى كفاءة للهواء، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى. ويتميز الجهاز بتصميم معيارى مبتكر يأتى بوحدة تخزين فى الجهة الأمامية لدعم ترقية السعة التخزينية بسلاسة.

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