دراسة: العلاج ببدائل التستوستيرون آمن على الرجال الذين يعانون مشاكل بالقلب

وخلصت الدراسة الحالية، التى أجريت فى كلية الطب جامعة "واشنطن"، إلى أن استبدال هرمون " التستوستيرون" لم يرفع معدل الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، أو وفاة مرتبطة بالقلب لدى مجموعة من الرجال الذين يعانون من مشاكل فى القلب، أو حالات مرضية أدت إلى إنخفاض مستويات هرمون " التستوستيرون" إلى مشاكل صحية محددة.
وقال الدكتور ستيف نيسن، رئيس قسم القلب والأوعية الدموية " بالنسبة للرجال الذين يعانون من أمراض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، فإن تناول هرمون " التستوتسيرون" ، عند إعطائه بجرعات مناسبة ومراقبته بعناية، لم يزيد من خطر الإصابة بأحداث مرتبطة بالقلب، مثل النوبات القلبية، أو السكتة الدماغية، أو الوفاة لأسباب مرتبطة بالقلب".
مع ذلك ، حذر الباحثون من أن النتائج ليست بمثابة ضوء أخر للترويج لإعطاء هرمون " التستوتستيرون" لأى رجل سليم ، بما فى ذلك أولئك الذين تنخفض مستويات هرمون الذكورة لديهم بشكل طبيعى مع التقدم فى العمر.
وأوضح الباحثون أن بعض الأشخاص الذين يعانون من تاريخ وراثى أو مرضى يتعلق بعدم إنتظام ضربات القلب، ( ما يعرف ب " الرجفان الأذينى" ) ، أو أى نوع من مشاكل التخثر ( التجلط) ، ربما لا ينبغى إعطاءهم جرعات من هرمون "التستوستيرون" .. كما يمكن أن يحفز الهرمون الكثير من إنتاج خلايا الدم ، مما يزيد من خطر إصابة الرجال بجلطات دموية .. كذلك ، يمكن أن تسبب هذه الجلطات نوبة قلبية، أو سكتة دماغية أو إنسداد رئوي.
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