فى جسد نمر.. قط شرس يثير الذعر ببلدة بريطانية

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جدة - نرمين السيد - ورصد شاب بالغ من العمر 22 عاما، فى أحد الطرق القريبة من الأدغال فى راساو، بلايناو جوينت، جنوب ويلز، ظهور وحش خطير بطول يبلغ مترين.
واعتقد الشاب فى البداية أن هذا الحيوان نمر وكان ضخما، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار".
ويعود ذلك الحيوان فى حقيقته إلى حيوان "الوشق" ومن المعروف عنه أنه أكبر وأشرس قط على وجه الأرض، ويظهر فى رأس قسطة وجسد نمر.
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