بدء فصل الصيف فى مصر.. الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وأشار القاضى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إلى أن بعد غد الأربعاء هو اليوم الأطول من حيث عدد ساعات النهار وأقصر ليل فى العام، لافتا إلى أن حدوث لحظة الانقلاب الصيفى تعلن ذروة فصل الصيف فلكيا وطبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فسيبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و13 ساعة و52 دقيقة.

وأضاف أنه بعد هذا التاريخ تنقلب حركة الشمس ظاهريا فى السماء نحو الجنوب لذا يسمى هذا اليوم بيوم الانقلاب الصيفى بحيث يكون النهار فى نصف الكرة الشمالى أطول من الليل، ثم تتحرك الشمس ظاهريا نحو الجنوب بشكل يومى إلى أن يحين موعد الاعتدال الخريفى الذى يوافق يوم 22 سبتمبر من كل عام تقريبا.

وأكد أنه لا يوجد ارتباط فلكى بين حدوث الانقلابين الشمسيين الصيفى والشتوى ودرجة حرارة الطقس، حيث إن الصيف والشتاء ينشآن نتيجة انحراف محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23 درجة ونصف وليس بسبب قرب أو بعد كوكب الأرض عن الشمس.

من جهته، أوضح الدكتور ياسر عبدالهادى رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد أن الشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

وأضاف أنه بعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل آشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيا وينقص طول الليل، فى حين يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى، حتى تصبح آشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان 23 درجة ونصف شمالاً حول يوم 21 من شهر يونيو (الانقلاب الصيفى) فيحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالى، ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى.

وأشار إلى أنه فى يوم الانقلاب الصيفى 21 يونيو يبلغ طول النهار أقصاه فى نصف الكرة الشمالى، وفى هذا اليوم بالنسبة إلى الأماكن الواقعة بين خط عرض 47 درجة وخط عرض 66 درجة يتصل الشفق المسائى بالشفق الصباحى، وتسمى الليالى فى هذه الحالة "الليالى البيضاء" (white nights).

ولفت إلى أنه فى هذا اليوم أيضا لا تغرب الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة فى المنطقة المتجمدة الشمالية عند خط عرض 66 درجة فأكثر شمالاً ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة شمس منتصف الليل (Midnight sun) وفى الوقت نفسه لا تشرق الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة فى المنطقة المتجمدة الجنوبية خط عرض 66 درجة فأكثر جنوباً فيسود الليل لمدة 24 ساعة، وعكس ذلك يحدث أثناء الانقلاب الشتوى.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد، عن حدوث ظاهرة فلكية بديعة بعد غد الأربعاء تزامنا مع الانقلاب الصيفى، حيث إنه على مدار يومى 21 - 22 يونيو سيحدث اقترانا رباعيا يقترن فيه القمر مع كوكب الزهرة "ألمع كواكب المجموعة الشمسية" وكوكب المريخ "الكوكب الأحمر"، والحشد النجمى "خلية النحل" الواقع فى برج السرطان على بعد 580 سنة ضوئية من الأرض، والذى يبلغ عمره 600 مليون سنة.

وأضاف أن هذا الاقتران الرباعى البديع يمكن مشاهدته باتجاه الغرب عند دخول الليل، علما بأن كوكبى الزهرة والمريخ يمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة، أما حشد خلية النحل فنظرا لصعوبة رؤيته بالعين المجردة، يتطلب الأمر استخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير، ويبدأ غروب هذا المشهد بحلول الساعة 10:35 مساء تقريبا.

وأوضح أن مصطلح الاقتران يعنى اقتراب جرم سماوى من جرم سماوى آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهى كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.