بعد طرحه فى الأسواق.. مواصفات هاتف أوبو الجديد «Oppo A76»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Oppo A76" بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس يبلغ 6.56 بوصة وجودة + FHD ، ودقة 720 × 1612 بيكسل.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، وتتميز الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع ميزات HDR و panorama وغيره، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج قوى من نوع "Snapdragon 680" من شركة كوالكوم الأمريكية، كما يقترن بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، ويطرح بألوان مختلفة منها الأزرق والأسود.