جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Oppo A76" بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس يبلغ 6.56 بوصة وجودة + FHD ، ودقة 720 × 1612 بيكسل.
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، وتتميز الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع ميزات HDR و panorama وغيره، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.
ويعمل الهاتف بمعالج قوى من نوع "Snapdragon 680" من شركة كوالكوم الأمريكية، كما يقترن بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.
ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، ويطرح بألوان مختلفة منها الأزرق والأسود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد طرحه فى الأسواق.. مواصفات هاتف أوبو الجديد «Oppo A76» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.