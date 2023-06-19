رياضة جديدة لرؤية الأهرامات بشكل مختلف

جدة - نرمين السيد - وأوضح منظمو الحدث أن مشاركى هذا العام مجموعة برازيلية من طيارى الباراموتور المحترفين، الذين استمتعوا برؤية الأهرامات من أعلى، وسيستمتعون برؤية مماثلة لمدينة الأقصر، ومنتجع مرسى علم على البحر الأحمر بمصر فى الأيام المقبلة، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".
وقال السائح وطيار الباراموتور البرازيلى تياجو سا كارنيرو: "حلم كبير أن أتواجد هنا، أنا وأصدقائى من بلدنا البرازيل، سعداء للغاية لأن يومنا جميل جدًا.. اليوم سيتحقق هذا الحلم، التحليق فوق الأهرامات".
ومن المتوقع أن يتم تنظم حدث "إيجيبت جيت" أو (بوابة مصر) فى أكتوبر، وسيتمكن المشاركون من التحليق فوق الكثبان الرملية فى محافظة الفيوم المصرية، إضافة إلى الأقصر والبحر الأحمر.
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