جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أنه عند وضع الهاتف الذكى بالقرب من العين لفترة طويلة ينتج عنه بعض المشاكل مثل إجهاد العين وقصر النظر. وكشفت شركة أبل عن طرحها لميزة جديدة تحمل اسم "مسافة الشاشة" خلال تحديث iOS 17 و iPadOS 17 لأجل معالجة تلك المشكلة. وتعمل الميزة الجديدة على تقليل إجهاد العين ومنع التعرض لقصر النظر، من خلال استخدام الميزة كاميرا "TrueDepth" لأجل قياس المسافة بين العين والجهاز. وتحذر تلك الميزة المستخدمين عند استعمال الجهاز عن قرب لفترة طويلة من الوقت. ولتشغيل ميزة "مسافة الشاشة" يجب الانتقال إلى الإعدادات واختيار وقت الشاشة ثم مسافة الشاشة، وعند تشغيلها تحذر المستخدام إذا كان بالقرب من 12 بوصة لمدة تزيد على 20 دقيقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لحماية العين.. ميزة جديدة فى تحديث أبل الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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