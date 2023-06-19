«بيدخل الحمام كتير».. فصل موظف من عمله

جدة - نرمين السيد - وكشفت وسائل إعلام صينية عن واقعة فصل صاحب العمل لموظف بتهمة غريبة.

وأشارت التقارير إلى أن صاحب العمل قام بفصل موظف يدعى "وانج" بسبب قضاء الكثير من الوقت فى المرحاض.

وأوضحت التقارير وفقا لصحيفة "ديلى ميل" أن الموظف يقضى وقتا طويلا خلال ساعات العمل فى المرحاض بعد خضوعه لعملية جراحية تسببت فى شعوره بالألم وعدم الراحة.

وقال صاحب العمل إن الموظف يقضى حوالى من 3 إلى 6 ساعات فى المرحاض يوميا، مضيفا أنه خلال 10 أيام حصل على استراحة فى المرحاض حوالى 22 مرة والتى كانت مدتها ما يقرب من 7 ساعات.

وسعى وانج لاستعادة منصبه فى الشركة ودخل الطرفان قى معارك قانونية طويلة، وقضت المحكمة بأن فواصل الحمام الخاصة بالرجل لم تكن معقولة والاحتياجات الفسيولوجية العادية، ولذلك لم يسترد "وانج" وظيفته.