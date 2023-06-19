جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى مواصفات "Motorola Razr 40" حيث يأتى بشاشة القابلة للطى من نوع "LTPO AMOLED" وبقياس 6.9 بوصة، وبدقة 1080 × 2460 بيكسل، كما يحتوى على شاشة غطاء نوع AMOLED بقياس 1.5 بوصة.
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية أساسية بدقة 64 ميجابيكسل مع دعم OIS وعدسة عريضة بدقة 13 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بشاشة غطاء نوع AMOLED بقياس 1.5 بوصة يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين نوع UFS 2.2.
ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ 4200 مللى أمبير فى الساعة مع شحن بقوة 30 وات.
ويطرح الهاتف "Motorola Razr 40" بألوان عدة منها الرمادى والأبيض والوردى الفاتح، وبسعر يتراوح ما بين 630 و660 دولار أمريكى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات هاتف «Motorola Razr 40» القابل للطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.