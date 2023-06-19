مواصفات هاتف «Motorola Razr 40» القابل للطى

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى مواصفات "Motorola Razr 40" حيث يأتى بشاشة القابلة للطى من نوع "LTPO AMOLED" وبقياس 6.9 بوصة، وبدقة 1080 × 2460 بيكسل، كما يحتوى على شاشة غطاء نوع AMOLED بقياس 1.5 بوصة.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية أساسية بدقة 64 ميجابيكسل مع دعم OIS وعدسة عريضة بدقة 13 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بشاشة غطاء نوع AMOLED بقياس 1.5 بوصة يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين نوع UFS 2.2.

ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ 4200 مللى أمبير فى الساعة مع شحن بقوة 30 وات.

ويطرح الهاتف "Motorola Razr 40" بألوان عدة منها الرمادى والأبيض والوردى الفاتح، وبسعر يتراوح ما بين 630 و660 دولار أمريكى.