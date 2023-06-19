منها إخلاص النية لله.. 8 آداب للحج (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - آداب الحج وقالت الإفتاء إن آداب الحج، هى: أولًا: أخلص نيتك لله تعالى. ثانيًا: لا تنشغل بغير الذكر. ثالثًا: لا تتكلم إلا بخير. رابعًا: احذر الرياء والسمعة. خامسًا: اشكر الله تعالى توفيقه لزيارة بيته. سادسًا: لا تؤذ أحدًا بالتزاحم. سابعًا: ترفق عند رمى الجمرات. ثامنًا: تخير أصغر الحصى.

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