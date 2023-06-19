ذكاء اصطناعى.. «ميتا» تطور نموذجا لغويا جديدا يقرأ النصوص بأصوات الآخرين

جدة - نرمين السيد - ويمكن للنموذج الذى تطوره الشركة - وبحسب ما قالته – التعرف على الأصوات من خلال تسجيلات صوتية قصيرة تصل بحد أدنى ثانيتين فقط، بعد التعرف على الصوت يمكن استخدامه فى قراءة أى نص بنفس الصوت وطريقة الإلقاء، بحسب ما ذكره موقع "Hardware" التقنى.

وبخلاف هذه الميزة الموجودة فى كل النماذج اللغوية المبنية على الذكاء الاصطناعى، فنموذج ميتا قادر على عزل الضوضاء من النصوص وإعادة هيكلتها، فى المثال الذى تستعرضه الشركة يمكن "إزلة تباح كلب من مقطع صوتى دون أى فارق بين النسخة الأصلية والمعدلة".

ويستطيع النموذج كذلك أن يقوم باستغلال الصوت الذى يمتلكه وتوليد نصوص بلغات أخرى، حاليًا يوجد دعم لـ 6 لغات هم الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية والبرتغالية والبولندية.