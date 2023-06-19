هل يحرم على المضحى الأخذ من شعره وأظفاره؟.. دار الإفتاء توضح

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إنه يُستحبُّ -ولا يجب- لمن أراد أن يضحى ألَّا يقصَّ من شعر جسده أو أظفاره شيئًا، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذى الحجة إلى الفراغ من ذبح الأُضْحِيَّة، فإن فعل ذلك لا يكون آثمًا، إنما يكون تاركًا للفضيلة فحسب.

وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.