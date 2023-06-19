مجمع البحوث الإسلامية: 8 أعمال صالحة مستحبة فى العشر الأوائل من ذى الحجة

جدة - نرمين السيد - بيّن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف خلاله إنفوجرافًا نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، الأعمال الصالحة فى الأيام العشر الأوائل من شهر ذى الحجة، قائلًا: "استعد جيدًا واحرص على الأعمال الصحة فى ذى الحجة".





الأعمال المستحبة فى الأيام العشر من ذى الحجة

الأعمال الصالحة المستحبة فى عشر ذى الحجة

أولًا: الحج والعمرة.

ثانيًا: الصلاة فى وقتها.

ثالثًا: الصدقة.

رابعًا: بر الوالدين.

خامسًا: صلة الأرحام.

سادسًا: التوبة والاستغفار.

سابعًا: قراءة القرآن.

ثامنًا: الأضحية.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أمس الأحد، أنها استطلعَت هلالَ شهرِ ذى الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن عشر من شهر يونيو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وقالت دار الإفتاء إنه بناءً على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية رقم ( 170 / هـ ) فقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذى الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وأضافت الإفتاء أنه على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يونيو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذى الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.