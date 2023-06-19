بقاع المحيط.. اختفاء غواصة تقل سائحين لمشاهدة حطام السفينة الغارقة تيتانيك

جدة - نرمين السيد - وأشار خفر السواحل الأمريكى إلى أن عملية البحث تجرى، يوم الإثنين، قبالة ساحل نيوفاوندلاند، وذكرت شركة "أوشن جيت إكسبدجيشن" أنها تملك السفينة المفقودة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأضافت الشركة فى بيان: "نقوم بعملية استكشاف وحشد جميع الخيارات لإعادة الطاقم بأمان، ينصب تركيزنا الكامل على أفراد طاقم الغواصة وعائلاتهم"، وفقًا لـ "بى بى سى نيوز".

وبدأت شركة "أوشن جيت إكسبديشن" فى عام 2021 ما توقعت أن تصبح رحلة سنوية لتأريخ تحلل سفينة المحيط الأيقونية تيتانيك التى اصطدمت بجبل جليدى وغرقت عام 1912.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن الشركة فى ذلك الوقت إنه بالإضافة إلى علماء الآثار وعلماء الأحياء البحرية، فإن الرحلات الاستكشافية ستشمل أيضًا حوالى 40 سائحًا مدفوع الأجر يتناوبون على تشغيل معدات السونار وأداء مهام أخرى فى الغواصة التى تقل على متنها خمسة أشخاص.

وكانت المجموعة الأولى من السائحين تمول الرحلة الاستكشافية من خلال إنفاق ما بين مائة ألف و150 ألف دولار للمقعد.