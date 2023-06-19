جدة - نرمين السيد - ونشرت Vivo عبر حسابها الرسمى على منصة "Weibo" اليوم الإثنين مجموعة من الصور التى توضح أداء كاميرا الهاتف الجديد، والصور التى التقطتها الكاميرا ظهرت بجودة عالية وتفاصيل دقيقة. وأشارت التقارير إلى أن هاتف vivo X90s يأتى برقاقة معالج Dimensity 9200 Plus، وشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1260 فى 2800 بيكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz. وينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 ميجا بايت رام، وبطارية قدرة 4810 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى. ويحتوى الهاتف على مستشعر رئيسى بحجم 1/1.49 ، ودقة 50 ميجا بيكسل، ويحتوى على مستشعر آخر بدقة 12 ميجا بيكسل بحجم 1/2.93. ويتميز المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بزوايا عرض فائقة الاتساع وحجم مستشعر 1/2.93، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 26 يونيو الجارى.. Vivo تكشف عن أحدث إصداراتها «X90s» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.