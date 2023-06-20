موسم الحج 1444.. أرقام وتفاصيل بالفيديو

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الحج والعمرة، بـ الممكلة العربية السعودية، مساء أمس الإثنين، فيلمًا سينمائيًّا ترحيبيًّا بضيوف الرحمن؛ تزامنًا مع قُرب توجه الحجاج للمشاعر المقدسة؛ استعدادًا لأداء مناسك الحج.





موسم الحج 1444

وقال الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة، إنه بعد أيام قليلة سيصدح بالتلبية العظيمة ملايين المسلمين من كل أقطار العالم، مؤكدًا أن المملكة تتشارك قدسية تأدية هذه الفريضة، وتسهيلها لكل ضيوف الرحمن، وترحب بهم فى أكبر تجمع إسلامى عرفه التاريخ بأكثر من مليونَى حاج، قادمين من أكثر من 160 دولة.

ولفت إلى أن عدد حجوزات الطيران للقادمين للمملكة لأداء مناسك الحج، بلغت 1.7 مليون حجز طيران، آمال أصحابها معلقة ببلوغ البيت العتيق، ليشهدوا منافع لهم؛ مشيرا إلى أن عدد الممارسين الصحيين لخدمة ضيوف الرحمن يتجاوز أكثر من 32 ألف ممارس صحى وممارِسة.

موسم الحج 1444

وكشف عن أن المشاعر المقدسة الثلاثة ترتبط بمنظومة نقل متكاملة ومجهزة ببنية تحتية متكاملة، تُشعِر الحجيج بروحانية عالية وأمن ومشاعر سرور تبقى فى ذاكرتهم مهما تعددت اللغات وتباينت الحاجات.

وتابع: "يأتى قطار المشاعر المقدسة الكهربائى الصديق للبيئة فى مقدمة تلك المنظومة، إذ يتكون من 17 قطارًا موزعة على 9 محطات بطاقة تشغيلية تقدر بـ 72 ألف راكب فى الساعة، بالإضافة إلى وجود حافلات النقل الترددى التى يتجاوز عددها 24 ألف حافلة"

ولفت إلى أنه تبلغ مساحة إسكان الحجاج فى خيام مشعر مِنَى المقدس 2.192.000م2، وفى إطار تنمية الغطاء النباتى للمشاعر المقدسة، وتحسين جودة الهواء لضيوف الرحمن، تم تكثيف أعمال التشجير لتصل إلى 130 ألف شجرة، بهدف الارتقاء بخدمة الحجاج، وتمكينهم من تأدية مناسكهم بسهولة.