الإفتاء تبيّن حكم الشرع فى تربية الكلاب

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إنه لا مانع شرعًا من اقتناء الكلاب التى يحتاج إليها المكلف فى حياته وعمله، بشرط عدم ترويع الناس أو إزعاجهم، مضيفة: "أما عن نجاسة الكلب ومكانه فالفتوى فى هذه المسألة على مذهب المالكية القائلين بطهارة الكلب".

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