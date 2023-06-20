سرقوا البيانات.. هاكرز يهددون منصة ريديت ويطلبون فدية

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "تيك كرانش" التقنى أن مجموعة تدعى "BlackCat ransomware"، المعروفة أيضًا باسم "ALPHV"، سرقت 80 جيجابايت من البيانات المضغوطة من ريديت - وهو مجتمع إخبارى على الإنترنت - خلال خرق لأنظمة الشركة فى فبراير.

ورفضت المتحدثة باسم ريديت، جينا أنتونينى، الإجابة على أسئلة موقع تيك كرانش لكنها أكدت أن مزاعم "BlackCat" تتعلق بحادث إلكترونى أكده ريديت فى 9 فبراير.