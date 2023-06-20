لـ الحجيج.. حصيات الرمى تكون فى حجم حبة الفول وتجمع من هذه الأماكن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه يجوز للحاج أن يجمعها من أى مكان غير مزدلفة، وله أن يجمع كل حصيات الرمى فى الأيام الثلاثة ومجموعها 49 حصاة: سبع منها لجمرة العقبة يوم النحر، و21 للجمرات الثلاث فى ثانى أيام العيد ومثلها فى ثالث أيامه.

وأكدت أنه من بقى بمنى إلى رابع أيام العيد فعليه رمى الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات كما فعل فى اليومين الثانى والثالث وبذلك يكون عدد الحصيات فى حق من لم يتعجل سبعين حصاة.