جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه يجوز للحاج أن يجمعها من أى مكان غير مزدلفة، وله أن يجمع كل حصيات الرمى فى الأيام الثلاثة ومجموعها 49 حصاة: سبع منها لجمرة العقبة يوم النحر، و21 للجمرات الثلاث فى ثانى أيام العيد ومثلها فى ثالث أيامه.
وأكدت أنه من بقى بمنى إلى رابع أيام العيد فعليه رمى الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات كما فعل فى اليومين الثانى والثالث وبذلك يكون عدد الحصيات فى حق من لم يتعجل سبعين حصاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لـ الحجيج.. حصيات الرمى تكون فى حجم حبة الفول وتجمع من هذه الأماكن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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