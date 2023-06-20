جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصور جمال ورشاقة شيماء سيف والتى ظهرت بشكل نحيف ومختلف عن شكلها المعتاد. وشاركت شيماء الصور على خاصية "ستورى" حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وهو ما نال استحسان عدد كبير من جمهورها. يذكر أن شيماء سيف، عرض لها رمضان الماضى مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" من بطولة يسرا ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم الشرقاوى ووفاء السيد ومحمد محمود وعلاء مرسى وصفاء جلال وصلاح الدالى ومن إخراج عمرو صلاح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خست النص.. صور شيماء سيف بالذكاء الاصطناعى تشعل السوشيال ميديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.