سفارة الهند بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى لليوجا غدا

جدة - نرمين السيد - وذكرت سفارة الهند بالقاهرة فى بيان اليوم الثلاثاء أن سفير الهند لدى مصر اجيت جوبتيه والضيف الرئيس فى الاحتفالات محمد سلطان رئيس مجلس إدارة قطاع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، سيطلقان صباح غد الاحتفالات بهذا اليوم بحديقة الحرية بإلقاء كلمة أمام الحضور، وسيتبع الاحتفالات ممارسة المشاركين لبروتوكول اليوجا المشترك.

وأضافت السفارة أن موضوع اليوم العالمى لليوجا هذا العام والذى يعكس قيم هذه الحضارة هو اليوجا من أجل عالم يمثل عائلة واحدة ، تماشيا مع عنوان رئاسة مجموعة العشرين الحالية، وهو أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد .

وأشارت إلى أن اليوجا تمثل هدية ثمينة قدمتها الحضارة الهندية القديمة للعالم، حيث تتعامل اليوجا مع الجوانب الروحية والعقلية والجسدية، وبالتالى تساعد الناس على تبنى أسلوب حياة صحى؛ ما يعزز الانسجام بين العقل والروح والجسم.

وأوضحت أن اليوجا لا تسهم فى تحسين الصحة فحسب ولكنها تعزز أيضا الشعور بالسلام والانسجام وكذلك تحقيق التقدم وتعزز روابط الأخوة.

ولفتت إلى أنه يتم الاحتفال بيوم 21 يونيو باعتباره اليوم العالمى لليوجا بعد تبنى القرار الذى اقترحه رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى برعاية 177 دولة، بما فيها مصر، فى الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2014.

ويعد هذا القرار الذى اتخذته الأمم المتحدة بمثابة اعتراف بأهمية وفوائد اليوجا، وقد كان الهدف من وراء اتخاذ هذا القرار هو زيادة الوعى بالفوائد القيمة لليوجا والترويج على المستوى العالمى لاعتماد أسلوب حياة صحى وسلمى يعتمد على اليوجا.

وأشارت السفارة الهندية إلى أن مبدأ Vasudhaiva Kutumbakam، والذى يعنى العالم يمثل عائلة واحدة كان بمثابة النبراس الذى اهتدت به الحضارة الهندية منذ العصور القديمة.