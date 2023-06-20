عارضة الأزياء نادية فيريرا ترزق بطفلها الأول من مارك أنتونى (صور) 

جدة - نرمين السيد - شارك الزوجان صورة وصول طفلهما الأول معا عبر حساباتهما على موقع "إنستجرام"، وجاءت الولادة يوم 18 يونيو بالتزامن مع الاحتفال بـ"عيد الأب". نشر مارك ونادية صورة بالأبيض والأسود، وهما يمسكان بيد الطفل بينما يحمل مارك المولود الجديد بين ذراعيه، وعلق عليها: "توقيت الله مثالى دائما". مارك أنتونى، صاحب الـ54 عاما، تزوج من نادية فيريرا صاحبة الـ23 عاما، بعد خطوبة استمرت لمدة 8 أشهر، وهى الزوجة الرابعة فى حياته، وهو زوج جينيفر لوبيز السابق ووالد أبنائها التوأم.

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