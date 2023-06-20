براتب 100 ألف جنيه إسترلينى.. البحث عن مربية كلاب فى لندن (صورة) 

جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحيفة بأن مهام الوظيفة تتطلب توفير الرعاية والاهتمام بالكلاب، ومعاملتهم كأعضاء مهمين كأفراد الأسرة.

بالإضافة إلى الاهتمام بتغذيتهم والعناية الشخصية بهم، والتأكد من حصولهم على التمارين ووقت الراحة، ومتابعة مواعيد زيارتهم للأطباء البيطريين وتناولهم التطعيمات والفحوصات، بالإضافة إلى اصطحابهم إلى حدائق الكلاب وتنظيم مواعيد اللعب لهم.

علاوة على ذلك، الاحتفاظ "بسجلات مفصلة" لحالتهم الصحية، ومرافقتهم أثناء الرحلات الترفيهية بما يتضمن راحتهم وسلامتهم طوال الرحلة.

ويشترط على المتقدمين للحصول على الوظيفة أن يكون قادرا على إثبات خبرته كمربى كلاب محترف، ويفضل أن يكون من عائلة غنية، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون على دراية كبيرة بنوعية العلاج والأدوية والتعرف على علامات المرض، كما أنه يجب على المتقدم أن يكون معه رخصة قيادة سارية.