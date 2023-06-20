خبراء يتحدثون عن تأثير الذكاء الاصطناعى على الأطفال والوظائف: التنظيم ضرورة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمسؤول فى البيت الأبيض نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، تحدث الخبراء عن تأثير الذكاء الاصطناعى على الوظائف، والأطفال، والمخاطر التى يشكلها الذكاء الاصطناعى إذا لم يتم تنظيمه بشكل صحيح، بالإضافة إلى بحث الاستفادة من التعليم والطب إذا تم بناء هذه التكنولوجيا بأمان منذ البداية.

وقال البيت الأبيض إن الذكاء الاصطناعى يمثل أولوية قصوى للرئيس الأمريكى، موضحا أن رئيس موظفى البيت الأبيض جيف زينتس "يشرف على عملية لتطوير إجراءات حاسمة بسرعة" بشأن الذكاء الاصطناعى خلال الأسابيع المقبلة.

وقال المسؤول إن مديرى البيت الأبيض ناقشوا الذكاء الاصطناعى مرتين إلى ثلاث مرات فى الأسبوع، حيث يعمل البيت الأبيض على تأمين التزامات من شركات الذكاء الاصطناعى الرائدة بشأن التحديات من الحكومة والقطاع الخاص.

والتقى بايدن ونائبة الرئيس الأمريكى كاميلا هاريس، برؤساء جوجل ومايكروسوفت وشركتين اخريين للذكاء الاصطناعى فى مايو بالبيت الأبيض، كما أعلنت إدارة بايدن عن استثمار 140 مليون دولار لإنشاء سبعة معاهد بحثية جديدة للذكاء الاصطناعى.