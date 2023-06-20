تغريم تليجرام 47 ألف دولار فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة أنباء تاس الروسية إن المحكمة أدانت تليجرام بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من القانون الروسى للانتهاكات الإدارية، وفرضت عقوبة على شكل غرامة إدارية قدرها 4 ملايين روبل"، بحسب ما قال القاضى فى إصدار حكم المحكمة.
وبالإضافة إلى ذلك، رفضت الشركة الأم لتطبيق المراسلة الشهير إزالة بعض القنوات التى تعرض المستخدمون من خلالها للاحتيال وابتزاز الأموال.
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