تغريم تليجرام 47 ألف دولار فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة أنباء تاس الروسية إن المحكمة أدانت تليجرام بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من القانون الروسى للانتهاكات الإدارية، وفرضت عقوبة على شكل غرامة إدارية قدرها 4 ملايين روبل"، بحسب ما قال القاضى فى إصدار حكم المحكمة.

وبالإضافة إلى ذلك، رفضت الشركة الأم لتطبيق المراسلة الشهير إزالة بعض القنوات التى تعرض المستخدمون من خلالها للاحتيال وابتزاز الأموال.