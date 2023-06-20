دار الإفتاء: شهر ذى الحجة له مكانة خاصة لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن شهر ذى الحجة له مكانة خاصة، لأن فيه يوم الحج الأكبر ويوم عيد الأضحى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "سيد الشهور شهر رمضان، وأعظمها حرمة ذو الحجة" أخرجه البيهقى.





وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف قد بيّن خلال إنفوجرافًا نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، الأعمال الصالحة فى الأيام العشر الأوائل من شهر ذى الحجة، قائلًا: "استعد جيدًا واحرص على الأعمال الصحة فى ذى الحجة". الأعمال الصالحة المستحبة فى عشر ذى الحجة أولًا: الحج والعمرة. ثانيًا: الصلاة فى وقتها. ثالثًا: الصدقة. رابعًا: بر الوالدين. خامسًا: صلة الأرحام. سادسًا: التوبة والاستغفار. سابعًا: قراءة القرآن. ثامنًا: الأضحية.

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